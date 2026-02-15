İskele’de Uyuşturucu ve Mermi Ele Geçirildi

14 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30 sıralarında İskele’de Long Beach Çemberi’nde, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda H.T. (E-29)’nin kullanımındaki araçta arama yapıldı.

Aramada, tasarrufunda toplam 45 gram hintkeneviri türü ve 8 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 15.575 TL, 2.365 Euro ve 60 Sterlin nakit para bulunarak emare alındı. Şahıs tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında H.T.’nin Gazimağusa’daki ikametgahında yapılan aramada ise toplam 9 gram hintkeneviri, 4 gram kokain, MDMA içerdiğine inanılan 2 adet hap ve 1 gram tütünle karışık hintkeneviri türü madde ele geçirildi. Ayrıca 9 mm çapında 3 adet canlı mermi de bulunarak emare olarak alındı.

Haspolat-Taşkent Anayolu’nda Uyuşturucu

8 Şubat 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında Haspolat-Taşkent Anayolu üzerinde devriye halinde bulunan polis ekipleri tarafından park halindeki bir araç içerisinde şüpheli görülen H.P. (E-32) ve M.A.T. (E-26)’nin kullanımındaki araçta ve çevresinde yapılan aramada, içerisinde tütünle karışık yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, yürütülen ileri soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.U. (E-23) da tutuklandı.

“Bakan Şoförüyüm” Diyerek Para Temin Etti

Gazimağusa’da meydana gelen sahtekârlık olayında ise Y.G. (E-51)’nin 2024 yılı içerisinde bakan şoförü olmadığı halde kendisini bakan şoförü olarak tanıttığı ve İskan Dairesi’ne ait bir evi kiralayacağı yönünde yalan beyanda bulunarak bir şahıstan 1.500 ABD Doları nakit para temin ettiği tespit edildi. Y.G. tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında Y.G.’nin Eylül 2023-Eylül 2024 tarihleri arasında yine Gazimağusa’da, İskan Dairesi’ne ait bir ikametgahı üzerine kayıtlayacağı yönünde başka bir şahsa da yalan beyanda bulunduğu ve bu kişiden sahtekârlıkla toplam 250.000 TL nakit para temin ettiği belirlendi.

Polis, tüm olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.