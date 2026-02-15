Polis açıklamasına göre, 14 Şubat 2026 tarihinde saat 04.00 sıralarında, Paşaköy’de park halinde bulunan Enes Şahan’ın kullanımındaki MK 134 plakalı araçta yangın çıktı. Yangının, muhtemelen marş dinamosunda oluşan kısa devrenin alevlenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Çıkan yangın olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta ciddi hasar oluştu. Yangın sonucu aracın motor bölümünde bulunan tüm motor ve elektrik aksamları tamamen yanarak zarar gördü. Ayrıca ön cam, kaput ile sağ ve sol ön lastikler jantlarıyla birlikte yandı.

Yangının çıkardığı yoğun ısı ve duman nedeniyle araç içerisinde bulunan ön göğüs, tavan döşemesi, plastik aksamlar ile sağ ve sol dikiz aynalarının da zarar gördüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.