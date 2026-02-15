Halkın Partisi köy ve bölge ziyaretlerini yoğunlaştırdı. Gazimağusa Maraş Anadolu Mahallesi’ni ziyaret eden Halkın Partisi Genel Başkanı ve yetkilileri, vatandaşların sorunlarını dinledi ve sorularını yanıtladı.

Ziyaret sırasında Halkın Partisi ekibini de tanıtan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Ülkenin getirildiği nokta ortadadır, bu ülkeyi gerçekten seven ve sahip çıkmak isteyen herkes böyle bir hükümetin bize yakışmadığını açıkça ifade ediyor. Dünya değişti, iletişim imkanları nedeniyle artık hiçbir şey gizli kalmıyor. Kimin neyi neden yaptığı herkesin malumudur. Şahsi menfaatleri için devletin makamlarını istismar edenlerle onların atadığı rüşvete ve yolsuzluğa bulaşmış olanlar bu ülkenin yüz karasıdırlar. Bu nedenle birlikte ve dayanışma halinde çalışarak bize yakışır bir yönetimi göreve getireceğiz. Biz bu açıdan Halkın Partisi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve daha da fazla çalışarak yapacağız. Halkın içinde, halkın nabzını tutarak yol alıyoruz, her gün daha da güçleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Maraş ziyareti sırasında Özersay’a Genel Başkan Yardımcısı Çağın Çağatay Karataş, Gazimağusa İlçe Başkanı Duygu Uzun, Örgütlenme Sorumlusu Cengiz Karataş, Parti Meclisi üyeleri Özbir Akbaşak, Cenan Eskimuhtaroğlu, Celal Sesli, Berivan Yıldız ile ilçe yönetimi ve gençlik örgütü üyeleri eşlik etti.

“MARAŞ’TA YARIM KALAN SOSYAL KONUT PROJESİNİ TAMAMLAYACAĞIZ”

Vatandaşların sorularını yanıtlayan Özersay, “Hükümette olduğumuz dönemde İçişleri Bakanlığı Halkın Partisi’ndeyken Maraş ile ilgili bir sosyal konut projesi hazırlamış, planını, finansmanını ve konutların dağıtım kriterlerini kapsamlı şekilde belirleyerek lansmanını da yapmıştık. Gönül isterdi ki biz hükümetten ayrıldıktan sonra bu projeye gerçek anlamda sahip çıksınlar ama yapmadılar. Genel seçimle birlikte kurulacak hükümette belirleyici konumda olacağımızı düşünüyoruz. Hükümete geldiğimizde yarım kalan bu projeyi tamamlayarak Maraş’taki gençlere bir nebze olsun yardımcı olacağız” dedi.

Özersay, Maraş’ın imar açısından değişen koşullara uygun ve Kapalı Maraş ile birlikte düşünülecek bir planlamaya ihtiyacı olduğunu belirterek, gerek konut yapımı gerekse altyapı ve planlı gelişme açısından ciddi tapu sorunlarının bulunduğu bu bölgeye ciddiyetle el atacaklarını ve geçmişteki mağduriyetleri gidermek için çalışacaklarını vurguladı.

“KAPALI MARAŞ’IN AÇILMASININ FİKİR BABASIYIZ AMA BU ŞEKİLDE DEĞİL”

Kapalı Maraş’ın açılmasıyla ilgili de konuşan Özersay, “Aslında herkes Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk yönetimi altında açılması fikrinin mimarlarından birinin Halkın Partisi olduğunu biliyor. Ancak bugün Kapalı Maraş’ın açılma süreci olması gerektiği gibi değildir ve o süreç yarım kalmıştır, hatta henüz başlangıç aşamasındadır. Bilimsel bir çalışmayla ve stratejik bir yaklaşımla Kapalı Maraş hem açık olan Maraş’ta hem de Gazimağusa’da ekonomik hayatı canlandıracak, istihdam imkanı yaratacak ciddi bir dönüştürücü projeye çevrilebilir. Zaten ilk baştan itibaren bizim düşüncemiz buydu. Halkın bize yeniden görev vermesiyle bu orijinal projeyi canlandırmak için Türkiye ile istişare halinde yeni adımlar atmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.