Başbakan Ünal Üstel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kıbrıs Türk halkına yönelik açıklamalarına ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı.

Üstel, Bahçeli’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine sahip çıkan kararlı ve tavizsiz duruşunu büyük bir memnuniyet ve gururla karşıladıklarını ifade etti.

Kıbrıs meselesinin bir milli dava olduğu yönündeki iradenin yalnızca siyasi bir yaklaşım değil, Türk milletinin tarihsel sorumluluğunun ve ortak kader bilincinin güçlü bir tezahürü olduğunu belirten Üstel, bu yaklaşımın mücadeleye güç kattığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak egemen eşitlik, uluslararası hukuk ve onurlu bir gelecek temelinde yürütülen davadan geri adım atılmayacağını vurgulayan Üstel, Anavatan Türkiye ile tam dayanışma ve ortak milli şuurla mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, “Dün olduğu gibi bugün de yalnız değildir; hiçbir zaman da yalnız bırakılmayacaktır” dedi.

Başbakan Üstel, açıklamasının sonunda Devlet Bahçeli’ye ortaya koyduğu destek ve milli dayanışma için teşekkür etti.