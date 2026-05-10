Ataoğlu mesajında, annelerin hayatın her anında güç veren en kıymetli değerler olduğunu belirterek, aile yapısının temelini oluşturan annelerin sevgi, sabır ve emekleriyle geleceği şekillendiren en önemli rehberler olduğunu ifade etti.

Toplumun güçlü yarınlara ulaşmasında annelerin büyük emeği bulunduğunu kaydeden Ataoğlu, tüm annelere minnet borçlu olduklarını söyledi.

Ataoğlu mesajında, “Başta annem, eşim ve kızım olmak üzere, evlatlarını sevgiyle büyüten, ailesi ve toplumu için fedakârca mücadele eden tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Hayatını kaybeden anneleri de rahmet ve saygıyla andığını belirten Ataoğlu, tüm annelere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diledi.