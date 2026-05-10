Mezunlar, sahip oldukları donanım sayesinde iş bulma süreçlerinde önemli avantajlar elde ederek, Türk Hava Yolları, Pegasus Airlines veya Qatar Airways gibi birçok ulusal ve uluslararası havayolu şirketinde görev almaya devem ediyorlar. Bu doğrultuda, DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı’ndan 10’u aşkın mezunun son dönemde Pegasus Airlines tarafından istihdam edilmesi, mezunların işe alım süreçlerinde elde ettiği başarının somut göstergelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Alanında donanımlı, disiplinli ve güçlü iletişim becerilerine sahip bireyler olarak yetişen program mezunları; uçuş güvenliği ve acil durum prosedürleri, yolcu hizmetleri, ekip çalışması, kriz yönetimi ve uluslararası havacılık kuralları gibi konularda aldıkları kapsamlı eğitim sayesinde sektöre hazır ve özgüvenli bir şekilde mezun oluyorlar. Bu nitelikler, mezunların işe alım süreçlerinde öne çıkmalarını sağlarken, farklı havayolu şirketlerinde kolaylıkla istihdam edilmelerine de olanak tanıyor.

Mezunlar, güler yüzleri, profesyonel duruşları ve yüksek hizmet standartlarıyla görev yaptıkları havayolu şirketlerinde kısa sürede fark yaratarak, aldıkları olumlu geri bildirimlerle hem Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni hem de ailelerini gururlandırıyor. Gökyüzünde binlerce metre yükseklikte sorumluluk bilinciyle görev yapan DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı mezunları, DAÜ’nün kalite anlayışını ve eğitim gücünü en iyi şekilde temsil ediyorlar.

“DAÜ Mezunları İşe Alım Sürecinde Bir Adım Önde”

DAÜ mezunlarından Melisa Demir, Ariana Aktaş, Yunus Emre Derebent, Yalçın Güççük, İclal Fidan, Gözde Zeyrek, Sude Güney, Narin Sevim, Funda Aktaş, Sultan Sütçüoğlu ve Eda Ezer DAÜ’de aldıkları eğitim sayesinde kariyer hayatlarına özgüvenli başladıklarını ifade ettiler. Mezunlar, yaptıkları açıklamada DAÜ mezunu olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, aldıkları eğitim sayesinde havacılık terminolojisi, emniyet prosedürleri, kabin güvenliği, müşteri ilişkileri ve ekip çalışması gibi alanlarda edindikleri teorik bilgi ve uygulamalı deneyimin, işe alım süreçlerinde kendilerini bir adım öne taşıdığını ifade ettiler. Mezunlar, simülasyon destekli dersler ve gerçek uçuş ortamına yakın uygulamaların mesleğe hazırlıkta önemli rol oynadığını aktararak, aldıkları eğitimin kendilerine yalnızca bir diploma değil, aynı zamanda güçlü bir vizyon ve mesleki donanım kazandırdığını da vurguladılar.

“İşe Alımlar Gurur Vercidir”

DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Program Koordinatörü Uzm. Aslı Akı öğrencilerin eğitim süreci boyunca aldıkları uygulamalı eğitimlerin mesleki gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, özellikle saha uygulamaları ve pratik eğitimlerin öğrencilerin sektöre daha donanımlı bir şekilde hazırlanmasına katkı sağladığını ifade etti. Öğrencilerin henüz eğitim sürecindeyken gerçek çalışma ortamına benzer deneyimler kazandığını vurgulayan Akı, bu sayede işe başladıklarında mesleğe daha hızlı adapte olduklarını söyledi. Akı, son dönemde Pegasus Havayolları’ndan DAÜ mezunları ile ilgili alınan geri bildirimlerin ve işe alım bilgilerinin gurur verici olduğunu da aktardı.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı’nın sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak sürekli güncellendiğini belirterek, “Öğrencilerimizin yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulamaya dönük güçlü bir altyapıyla mezun olmaları en büyük önceliğimizdir. Mezunlarımızın uluslararası havacılık sektöründe kısa sürede kendilerine yer bulmaları, programımızın kalitesinin en önemli göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

“Küresel Vizyonla Donatılmış Bireyler Olarak Yetiştirmeyi Hedefliyoruz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise yaptığı değerlendirmede, üniversite olarak öğrencileri yalnızca akademik açıdan değil, aynı zamanda mesleki yetkinlik, özgüven ve küresel vizyonla donatılmış bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, “Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı mezunlarımızın havayolu şirketlerinde başarıyla görev almaları bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Mezunlarımız, DAÜ’nün uluslararası vizyonunu ve eğitimdeki kalite anlayışını en iyi şekilde temsil etmektedir. Her bir mezunumuzun gökyüzünde sergilediği profesyonellik, disiplin ve insan odaklı yaklaşım, üniversitemizin eğitim gücünün en somut göstergesidir. Bizler, onların elde ettiği her başarıyı yeni bir gurur hikâyesi olarak görüyor, kariyer yolculuklarında azimle ilerlemeye devam edeceklerine yürekten inanıyoruz. Gökyüzü onların sahnesi, başarı ise imzalarıdır. Mezunlarımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.” dedi.