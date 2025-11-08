Ataoğlu, söz konusu adımın Ada’da barış ve istikrara değil, gerginliğe ve kutuplaşmaya hizmet edeceğini belirtti.

Norveç’in, Doğu Akdeniz’deki hassas dengeleri göz ardı ettiğini vurgulayan Ataoğlu, “Yıllardır süregelen diplomatik çabaların hedefi, iki taraf arasında güven ve diyalog ortamı yaratmaktır. Ancak böylesi bir karar, bu çabaları zayıflatır, bölgede silahlanma yarışını körükler,” ifadelerini kullandı.

KKTC halkının barışçıl tutumuna dikkat çeken Ataoğlu, uluslararası topluma da çağrıda bulundu:

“Kıbrıs Türk halkı yıllardır çözümden yana bir irade ortaya koymuştur. Fakat Rum tarafının silahlanmasını teşvik eden bu tür kararlar, çözüm sürecine ağır bir darbe vurmaktadır. Norveç’i bu yanlış adımdan dönmeye davet ediyoruz.” dedi.