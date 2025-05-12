Ataoğlu mesajında, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmak amacı ile yürüttüğü yüksek siyasi irade sonucunda, PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma karar, kalıcı barış ve istikrar yolunda büyük bir adım olduğu inancı ile bu duyuruyu selamlıyoruz.

Milli birliğin sağlanması, bölgede istikrar ve barışın tesisi, terörün tamamen bitirilmesi adına sürdürülen kararlı politikasından dolayı, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri sayın Devlet bahçeli ve bu sürece destek olanları, istikrar ve kalıcı barış adına tebriklerimi sunarım” ifadelerini kullandı.