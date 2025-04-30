Ataoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Tüm halkımızı, gençlerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi TEKNOFEST 2025’e davet ediyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, bilim, teknoloji ve hayallerin buluştuğu eşsiz bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın büyük heyecanını yaşıyoruz.

Yarın başlayıp Pazar günü sona erecek olan TEKNOFEST 2025, yalnızca bir teknoloji festivali değil; aynı zamanda gençliğimizin vizyonunu, üretkenliğini ve hayal gücünü dünyaya sunacağı bir sahnedir. Ercan Havalimanı eski terminal alanında, 70 bin metrekarelik geniş bir alanda düzenlenecek bu büyük organizasyon, teknoloji ve inovasyonun nabzını tutacak.

Festival boyunca gökyüzü, SOLOTÜRK’ün eşsiz akrobasi gösterileriyle şenlenecek; 12 yeni hava aracı ve sayısız teknolojik yenilik ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.

Bu yıl KKTC’den 20 takımın finale yükselmesi, gençlerimizin neler başarabileceğinin güçlü bir göstergesidir. 15 bini aşkın başvuru arasından seçilen bu takımlar, ülkemizin teknoloji yolculuğundaki kararlılığını da gözler önüne sermektedir.

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı olarak bizler de bu büyük buluşmada yerimizi aldık.

Ayrıca, ülkemizin kültürel ve teknolojik değerlerini tanıtacağımız AdaKıbrıs standımızda da siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyacağız.

Hem yerli hem yabancı katılımcılara Kıbrıs’ın kültürel zenginliklerini ve yaratıcı potansiyelini tanıtmak bizim için ayrı bir mutluluk olacaktır.

TEKNOFEST, sadece gençler için değil; öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz, girişimcilerimiz ve ailelerimiz için de bir ilham, öğrenme ve gelişim platformudur.

Bu festival, KKTC’nin vizyonunu güçlendiren, gençlerimizin geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesini sağlayan tarihi bir adımdır.

Tüm halkımızı, özellikle de gençlerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi TEKNOFEST 2025’e davet ediyor, bu büyük heyecanı birlikte yaşamaya çağırıyorum. Gelin, gökyüzüne birlikte bakalım; geleceği birlikte inşa edelim.”