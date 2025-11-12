Yapımı Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından üstlenilen Atatürk Büstünün açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Adil Rumi Şahbaz, Okul Müdürü Dr. Nihal Salman, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Tören programı kapsamında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından öğrenciler, Atatürk’ün en sevdiği şarkı eşliğinde vals gösterisi sundu. Ardından, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Okul Müdürü Dr. Nihal Salman, konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından büstün açılışı gerçekleştirildi.

-Çavuşoğlu: “Bizim için Atatürk, bir yaşam biçimidir, yaşam felsefesidir”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konuşmasına tüm öğrencilere “günaydın” diyerek başladı, böylesi bir etkinlikte bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Türk milletinin yolculuğunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve bağımsızlığında, fedakarlıklarından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal'e “Atatürk” soyadı verildiğini kaydeden Çavuşoğlu, O'nun önünde saygıyla eğildiklerini belirtti.

İstiklal Marşı’nın bir milletin bağımsızlığının marşı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın ifadeleri, İstiklal Marşı'nda yer almıştır ve milli marşımız olmuştur. Bu milli marş, aynı zamanda KKTC’nin de milli marşı.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının kültürüyle, hoşgörüsüyle, inançlarıyla, Atatürkçü yaşamıyla ve Atatürk'ün felsefesiyle hayata tutunarak devletini kurduğunu belirten Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının geleceğe bu şekilde yürüme konusunda da “ant içtiğini” ifade etti.

450 yıldır bulundukları bu topraklarda kültürlerinden ve inançlarından hiç vazgeçmediklerini dile getiren Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının Atatürkçü felsefeyi benimseyerek, geleceğe yürüme noktasında kararlı duruşunu sergilediğini belirtti.

Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkının hiçbir ferdi, ne Atatürkçü felsefeden uzaklaşır, ne de Atatürkçü yaşamın dışında bir yaşam düşünür. Bizim için Atatürk, bir yaşam biçimidir, yaşam felsefesidir.” ifadelerine yer verdi.

- “Türk milletinin var oluşunun güvencesi aydın öğretmenler”

“Atatürk’ün, ‘öğretmenler, yeni nesiller sizin eseriniz olacaktır’ ifadesini hiçbir öğretmen unutmaz, unutamaz…” diyen Çavuşoğlu, Atatürk'ün gençlere ise Cumhuriyetin geleceğini emanet ettiğini kaydetti.

Öğretmenlere teşekkür eden Çavuşoğlu, dünden bugüne, bugünden yarına Türk milletinin var oluşunun güvencesinin aydın öğretmenler olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, bu aydınlık yolculukta geleceğe doğru hep birlikte yürüyeceklerini söyledi.

“Atatürkçü yaşam biçimi ve Atatürkçü felsefenin sembolü olan bu büstleri el birliğiyle yapmak çok kıymetlidir.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Atatürkçü düşüncenin kendilerini muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma noktasında ileriye taşıyacağını dile getirdi.

Çavuşoğlu, öncelikle başöğretmen Atatürk’e, tüm öğretmenlere ve tüm duyarlı kişilere eğitime yaptıkları katkı için teşekkür etti.

Azerbaycan–Gürcistan sınırında yaşanan askeri kargo uçağı kazasında hayatını kaybeden şehitleri rahmetle anan Çavuşoğlu, “Türk milletinin başı sağ olsun.” dedi.

- Salman: “Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni sizlere emanet etmiştir”

Okul Müdürü Dr. Nihal Salman da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını yaşatacak büstü, okula ve gençliğe kazandırmanın onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

“Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni sizlere emanet etmiştir. Bu büst, her baktığınızda size azim, çalışkanlık ve vatan sevgisini aşılayacaktır. Unutmayın ki, Atatürk'ün en büyük eseri olan cumhuriyeti korumak, kollamak ve yüceltmek en kutsal görevinizdir.” ifadelerine yer veren Salman, onun gösterdiği hedef olan muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmanın ancak onun ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak ve çok çalışarak mümkün olduğunu kaydetti.

Salman, eserin yapımında emeği geçen ve katkı sunanlara teşekkür etti.