Polisten yapılan açıklamaya göre, W.A.’nın bir su kuyusuna güneş paneli kurmak amacıyla spiral (izmirillo) makinesi ile profil demir kesimi yaptığı sırada gerekli güvenlik önlemlerini almadığı belirtildi. Kesim işlemi sırasında çıkan kıvılcımların kuru otlar üzerine düşerek alevlenmeye yol açtığı ve yangının bu şekilde başladığı tespit edildi.

Yangının çıkış nedeni üzerinde yürütülen ileri soruşturma neticesinde, olayın dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği belirlenirken, W.A.’nın ihmalkar davranışı nedeniyle bölgede çevresel zarara yol açtığı bildirildi.

Yangının ne kadar alana yayıldığı ve çevrede başka bir zarar oluşup oluşmadığına dair çalışmalar sürerken, W.A. tutuklanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.