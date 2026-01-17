Mahkemede olguları aktaran polis memuru Nurettin Özgenler, 30 Aralık 2025 tarihinde saat 23.10 sıralarında İ.A. isimli şahsın, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir otelin otoparkında bulunan bir bankaya ait ATM cihazından hesabına 17 bin TL yatırmak istediğini ancak işlemleri tamamlanmadan cihaz başından ayrıldığını söyledi. Polis, ATM cihazının işlem iptali yaparak parayı geri iade ettiği sırada olay yerine giden zanlı E.G.’nin, iade edilen 17 bin TL’yi alarak sirkat ettiğini ifade etti.

Polis, olayın 8 Ocak’ta polise bildirildiğini, yapılan kamera incelemeleri sonucunda zanlının tespit edildiğini kaydetti. Zanlının 16 Ocak’ta Girne Limanı’ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, E.G.’nin ifadesinde parayı iyi niyetle aldığını söylediğini aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin 3 günlüğüne Türkiye’ye gitmek amacıyla limana gittiğini, gidiş-dönüş bileti bulunduğunu, parayı iade etmek için aldığını ve 3 gün boyunca bankamatik çevresinde paranın sahibini aradığını iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.