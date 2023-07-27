ECB'nin parasal politika karar metninde, refinansman faizinin 25 baz puan artışla yüzde 4,25'e, mevduat faizinin yüzde 3,75'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,50'ye yükseltildiği kaydedildi.

ECB'nin mevduat faizi bu artışla Ekim 2000'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Enflasyonu hedeflenen yüzde 2 seviyesine düşürmek amacıyla bugünkü toplantıda üç temel politika faizinde de 25 baz puanlık artışa gidildiği belirtilen metinde, "Enflasyon düşmeye devam ediyor ancak çok uzun süre daha çok yüksek kalması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Metinde, enflasyonun yılın geri kalanında gerilemeye devam etmesine rağmen hedeflenen seviyenin üzerinde seyredeceği aktarıldı.

Gelecekteki kararların enflasyonu yüzde 2 seviyesine düşürmek için gereken sıkılaşma politikasını yansıtacak şekilde alınacağı belirtilen metinde, sıkılaşma seviyesi ve süresinin enflasyon, ekonomik görünüm ve finansal veriler odaklı bir yaklaşımla belirleneceği kaydedildi.

Metinde, bankanın, enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe ulaşmasını sağlamak ve para politikası aktarımının düzgün işleyişini korumak için yetkisi dahilindeki tüm enstrümanlarını ayarlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Lagarde'dan "çok uzun süre çok yüksek enflasyon" beklentisi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın para politikası kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Avro Bölgesi’nde ekonomik göstergelerin bozulduğuna dikkati çeken Lagarde, konut ve iş yatırımları alanlarında zayıflamanın görüldüğünü kaydetti.

Lagarde, iş gücü piyasasının güçlü seyrettiğinin altını çizerken, imalat sektörüne ilişkin verilerin ileride bozulabileceği uyarısında bulundu.

Enflasyonun ve enerji fiyatlarının haziran ayında azalmaya devam ettiğini kaydeden Lagarde, gıda fiyatlarının da azalma işaretleri göstermesine rağmen halen yüksek seviyede seyretmeye devam ettiğini belirtti.

ECB Başkanı Lagarde, enflasyonun halen yüksek seviyede olduğunu vurgulayarak, “Ekonomik büyüme görünümü, büyük oranda belirsizliğini korumaya devam ediyor. Ekonominin kısa vadede zayıf kalması bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

Lagarde, “Sonuç olarak, enflasyon düşmeye devam ediyor, ancak yine de çok uzun süre çok yüksek kalması bekleniyor. Bu nedenle Yönetim Konseyi bugün ECB'nin üç temel faiz oranını 25 baz puan artırmaya karar verdi.” değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki dönemde bankanın veriler doğrultusunda politika faizini artırabileceğini ya da sabit tutabileceğini belirten Lagarde, “Gelecekteki kararlarımız, temel ECB faiz oranlarının, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefimize zamanında geri dönmesini sağlamak için gerekli olduğu sürece ayarlanmasını sağlayacaktır. Uygun sıkılaştırma düzeyini ve süresini belirlemek için veriye dayalı bir yaklaşım izlemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Bankanın olası politika faiz adımlarına ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Lagarde, "Özellikle faiz kararlarımız, gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerimize dayalı olmaya devam edecektir.” dedi.