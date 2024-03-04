Kişmir’in avukatı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, duruşma sonrası yeni bir gelişme olmadığını ifade ederken, savcılığın hazır olmadığından ve mahkemenin de yoğunluğundan dolayı davanın 17 Nisan tarihine ertelendiğini duyurdu. Esendağlı, kendilerinin bugün dahil davanın görüşülmesine hazır olduklarının altını çizerken, 17 Nisan’da mahkemenin duruşmanın başlaması için gün vermesini beklediklerini söyledi.

“YASAYI GÖRÜŞMEYECEKSEYDİNİZ İVEDİLİĞİNE NEDEN ONAY VERDİNİZ?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu, 5 ay önce, 3 Ekim’de Meclis Genel Kurulu’nda CTP’nin hazırladığı ve bağımsız vekillerin de imzaladığı Askeri Suç ve Cezalar Yasası’nda tadilatı öngören tasarıya UBP ile hükümetin küçük ortaklarının ivediliğine onay verdiğini hatırlatarak, Komite Başkanı Yasemin Öztürk’ün yetkisinde olmasına rağmen bu yasayı bugüne kadar gündeme almadığını söyledi. Özuslu, Soruyorum; madem görüşmeyecektiniz bu yasanın ivediliğine niye verdiniz o zaman?” diye sorarken, bunun bir iki yüzlülük olduğunu, Toplumu germekten ve gazeteciye, yazara gözdağı vermekten başka bir işe yaramadığını belirtti.

“BAŞSAVCILIĞA DEFALARCA DAVAYI GERİ ÇEKMESİNİ SÖYLEDİM”

“Ben defalarca Başsavcılığa davanın geri çekilmesini söyledim” diyen Özuslu, Kişmir’in Avukatı Hasan Esendağlı’nın da bu yönde girişimlerinin olduğunu bildiğini ifade etti. Bugüne kadar çok sayıda basına açılmış davanın olduğunu hatırlatan Özuslu, “bu davaların tamamında, mahkememiz, basın özgürlüğünden yana taraf oldu” dedi.

“BAŞSAVCILIĞA BİR KEZ DAHA ÇAĞRI YAPIYORUM”

“Basın örgütlerimiz başta olmak üzere, demokrasiye sahip çıkan tüm Sivil Toplum Örgütleri’ne de bu konuda baskı yapmaya davet ediyorum” diyerek sözlerine devam eden Özuslu, Bu yasalardaki geri kalmış bazı maddeleri kullananların basını ve insanlarımızı susturmaya niyet ettiklerini söyledi ve Başsavcılığı bu davayı bir kez daha geri çekmeye davet etti.

“KIBRIS’A YAKIŞMIYOR”

Davayı takip etmek ve Kişmir’e destek olmak için ülkemize gelen Avrupa Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Kuleli ise, bu ve benzeri davaların Kıbrıs’a yakışmadığını, Kıbrıslıların bu gibi baskılar karşısında susmayacağını ve özgürlüklerine sahip çıkacağını bildiklerini söyledi. Avrupa’daki tüm gazetecilerin kalben Ali Kişmir ile olduklarını, bunu göstermek için Kıbrıs’a geldiğini ifade eden Kuleli, sonuna kadar Kişmir ile dayanışma içerisinde olacaklarını belirtti. Kuleli, Kıbrıs’ın ve Kıbrıslıların özgür ve bağımsız bir ülkeye sahip olabilmek için verdikleri mücadelenin de başarıya ulaşacağına inançlarının tam olduğunu dile getirdi.