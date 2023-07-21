Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Dalman Aydın, BRT’de yayınlanan ‘17. Saat’ programına katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Aydın, enerji arz güvenliğinin öneminin tüm dünyada bilindiğini kaydederek, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokole bağlı olarak KKTC’ye kablo ile elektrik enerjisi getirilmesinin önünün açıldığını kaydetti.

Aydın, tek amaçlarının ülkeye yatırım yapmak ve arz güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) tüm bölgelerdeki şalt sahaları ile Teknecik Santrali’ne polis yerleştirildiğini iddia ederek, polis çekilmediği sürece hiçbir arızayı müdahale edilmeyeceğini açıklaması üzerine konuşan Aydın, personelin merkezlere girebildiğini belirtti.

Güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerin KIB-TEk bünyesine yönelik alınan bir önlem olmadığını söyleyen Aydın, KIB-TEK çalışanları dışındaki bir personelin girmesine izin vermemek için güvenlik güçlerin önlem aldığını aktardı.

Sendikanın yatırımlarla ilgili kendisine yönelik yaptığı eleştirilere yönelik de açıklamalarda bulunan Aydın, 2 makine ile ilgili kararın Kıb-Tek’in menfaatine 4’e çıkarıldığını söyledi.

Aydın, konunun sendika tarafından başka tarafa çekildiğini kaydederek “Asla Kıb-Tek’in zararına yönelik bir çalışma yoktur” dedi.

Aydın. “Kurumun menfaatlerini düşünmeden kullanabilecekleri bir genel müdür atmak istiyorlar. Ben bunlara karşı boyun eğmediğim noktasında bu şekilde saldırıya geçiyorlar ben bildiğim yolda yürüyeceğim” dedi.

Dalman Aydın, “Halkı enerjisiz bırakmamak için santrallerdeki tamiratların sonlaması gerekiyor diğer enerji aldığımız Kalecikteki arızalanan makinenin tamirinin yapılanana kadarki sürede Güney’den enerji alıp bu açığımızı kapatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BRT