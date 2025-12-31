Ayia Napa’da dün bir iş adamının evine kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateş açıldığı, Güney Lefkoşa’da da 19 yaşındaki bir gencin cinayete teşebbüsten tutuklandığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, ateş açma olayında herhangi bir yaralanma olmadığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü yazdı.

Haberde, 19 yaşındaki gencin de 20 Aralık’ta meydana gelen cinayete teşebbüs olayıyla bağlantısının tespit edilmesi üzerine dün tutuklandığı ve öldürmeye çalıştığı 85 yaşındaki adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.