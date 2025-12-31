Dinçyürek, mesajında güçlü ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi hedefiyle yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Dinçyürek, sağlık hizmetlerinde nitelik, erişim ve eşitlik ilkelerini önemsediklerini belirterek, sağlıkta merkeze hastayı ve hasta yakınlarını yerleştirdiklerini, hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarabilmek için önemli adımlar attıklarını kaydetti.

2025 yılı itibarıyla sağlık alanında önceki yıllara kıyasla daha güçlü bir noktada olduklarını belirten Dinçyürek, 2026 yılında bu ivmenin daha da artacağını ifade etti.

2026 yılında da vatandaşların ihtiyaçlarına doğrudan yanıt veren, insan odaklı ve çağın gereklerine uygun projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan Dinçyürek, “Yeni yılın; fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımıza, halkımıza ve ülkemize sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini temenni ediyorum” dedi.