Lefkoşa’da meydana gelen “Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz” suçlarından tutuklanan 57 A.O mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emre Özdiken olguları aktardı.

Polis, 19 Ocak 2026 tarihinde saat 09:00 raddelerinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin avlusunda çalışma izni çıkartmak maksadı ile buluştuğu 46 yaşındaki kadına cinsel bir davranışla yaklaşarak kolundan tutup çekerek sarılıp yine cinsel bir davranışla boynunu koklayarak cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının aynı tarihte saat 10:00 raddelerinde Açık Öğretim Kampüsü otopark alanı içerisinde açık öğretime kayıt yaptırmak maksadı ile buluştuğu 17 yaşındaki kızın rızası dışında cinsel bir davranışla elini okşayıp, bacağını sıkıp okşayarak cinsel davranışta bulunup "sen öpüşmeyi biliyor musun, benden hoşlandın mı, sana dudak yaptıralım mı, göğüslerin sıkımı" diyerek cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının aynı gün şikâyet üzerine tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelemesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.