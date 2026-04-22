Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 19 Nisan 2026 tarihinde Arabaahmet bölgesinde, kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle 9 yıldır birlikte yaşadığı kız arkadaşını “kızının kafasını keserim” diyerek tehdit ettiğini, ardından sağ elini bükerek darp ettiğini söyledi.

Polis, şikâyet üzerine zanlının tutuklandığını, darp edilen kadının doktor kontrolünden geçirildiğini ve bileğinde ekimoz, kollarında ile başında hassasiyet tespit edildiğini belirtti.

Zanlının daha önce benzer suçlardan sabıkası ve çok sayıda suç kaydı bulunduğunu aktaran polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise, “Beni teminatla serbest bırakın, bir yere kaçacak değilim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.