Mahkemede olguları aktaran polis, 19 Nisan 2026’da saat 04.15 sıralarında Surlariçi Kuru Çeşme Sokak’ta iki zanlının henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı kavga ettiklerini, karşılıklı olarak birbirlerini darp ettiklerini söyledi.

Polis, kavga sırasında İ. K.’nın A. K.’nın sağ elinin kırılmasına neden olduğunu, A. K.’nın ise 11 cm bıçakla İ. K.’yı sol bacak baldırından iki kez yaraladığını açıkladı.

Polis, İ. K.’nın hastanede tedavisinin ardından vahim zarar, darp, kavga, rahatsızlık, kanunsuz bıçak taşıma ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından, A. K.’nın ise yaralama, kavga, rahatsızlık ve darp suçlarından tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, A. K.’nın teminata bağlanmasını, İ. K.’nın ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, A. K.’nın yurt dışına çıkışını yasaklayıp teminata bağlarken, İ. K.’nın 60 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.