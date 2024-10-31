Basri'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

Hemşireler, alkolü su niyetine süt olarak bebeklere veren, verildiğini farketmeyen, nöbet alıp, nöbet devrederken sorunu anlamayan elbette ki sorumluluk sahibi!

Peki ya doktor ve doktorlar?

Bir bebeğin sağlık takibini doktor yapmaz mı? Taburcu olup olamayacağına doktor değil midir karar veren?

Yaşanan bu olayla ilgili tek bir doktor mahkeme huzurunda değil! Hakkında soruşturma açılmış değil!

Bu NORMAL midir?

Mahkemedeki bu 5 hemşireyi mahkum edersek konu kapanmış mı olacak?

Başhekimden, sağlık bakanına ve Başbakana kadar herkesin yaşanan olayda sorumluluğu vardır ama Yeni Doğan Hastanesindeki servisten sorumlu doktorların doğrudan dahli vardır!

Bunun bu kadar perdelenmesini NASIL seyredebiliyoruz gerçekten?!?