Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru F.K., olayın ayrıntılarını aktardı. Polis, 25 Mart 2026 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğu ve satışını yaptığına dair ihbar aldıklarını ve aynı gün Lefkoşa’daki ikametgâhına gittiklerini belirtti. Polis, zanlının araçtan inip evinin bahçe duvarının altından bir şey alıp tekrar aracına binerken tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının tutuklandığını ve taşın altında aldığı maddenin 7 paket halinde toplam 7 gram kokain olduğunu açıkladı. Zanlının aracında yapılan aramada ise 27 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve hassas terazi bulundu. Ayrıca, evin garajında 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü madde ele geçirildi.

Polis memuru F.K., zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 800 euro karşılığında Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını ve ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek zanlının bir gün ek süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.