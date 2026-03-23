Bakan Arıklı, mesajında iklim değişikliği ve artan doğal afet risklerine karşı meteorolojik gözlem ve erken uyarı sistemlerinin kritik rol oynadığını vurgulayarak, “Meteoroloji hizmetleri, yalnızca günlük hava tahminleriyle sınırlı olmayıp; tarımdan ulaşıma, çevre yönetiminden afet risklerinin azaltılmasına kadar geniş bir alanda stratejik önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliğinin etkilerine değinen Arıklı, bu süreçte bilimsel veriye dayalı karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine işaret etti. Meteorolojik altyapının geliştirilmesi ve teknolojik yatırımların artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti.

Arıklı, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini desteklemek ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak adına meteoroloji alanındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle, meteoroloji alanında görev yapan tüm çalışanların Dünya Meteoroloji Günü’nü kutluyorum.”

Bakan Arıklı, toplumun meteorolojik uyarılara duyarlılık göstermesinin önemine de dikkat çekerek, erken uyarı sistemlerinin etkin kullanılmasının hayat kurtardığını sözlerine ekledi.