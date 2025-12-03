Bakan Dinçyürek şu ifadelerde bulundu:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerimizin yaşamlarına ışık tutmak ve toplumdaki farkındalığı artırmak için önemli bir fırsattır. Bu özel günde dileğim, engelli kardeşlerimize yönelik duyarlılığın artması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine katkı sağlanmasıdır.

Engelli vatandaşlarımızın bağımsız, güvenli ve eşit bir yaşam sürebilmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur. Görevimiz onların günlük yaşamlarında karşılaştıkları engelleri azaltmak ve toplumsal hayata tam katılımlarını desteklemektir.

Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerimizin daha güçlü, daha kapsayıcı bir yaşam sürmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü içtenlikle kutluyor; sağlık, huzur ve tüm engellerin ortadan kalktığı bir yaşam diliyorum.”