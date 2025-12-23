Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sağlanacak olanaklar belirlendi.

Ü(K-I)2343-2025 sayılı ve 22 Aralık 2025 tarihli kararda, önerge doğrultusunda 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar için Lefkoşa’da, Şehit Üsteğmen Mustafa Orhan Sokak No:10, Yenisehir İbrahim Paşa Mahallesi, Pafta No: XXI 38.5.II adresinde bulunan bir ofisin aylık 600 sterlin bedelle kiralanmasına karar verildi.

Kararda, söz konusu ofisin kira, elektrik, su ve müştemilat giderlerinin Maliye Bakanlığı tarafından açılacak bir kalemden karşılanacağı belirtildi. Ayrıca V. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bir adet makam aracı tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Çalışma ofisinde görev yapmak üzere 1 sekreter (kitabet memuru), 1 odacı/şoför veya muadili personel ile 1 hizmetlinin (geçici işçi) görevlendirileceği ifade edilirken, bu personele ilişkin giderlerin de Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.