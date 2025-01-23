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11 Aralık 2024 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılan Karaca’nın iade işlemleri tamamlanıncaya kadar cezaevinde kalmasına karar verilmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Bakanlar Kurulu , önergede belirtilenler ışığında, 22/1988 sayılı yasa ile onaylanan T.C. ile KKTC arasında akdedilmiş sözleşme tahtında; T.C. uyruklu Hasan Hüseyin Karaca'nın, 43/1988 sayılı Suçluların Geri Verilmesi Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası"nın 3'üncü maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, T.C. devletine iade edilmesine karar verdi” ifadelerine yer verildi.

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Tavuktan da Yumurtadan da zam çıktı!

Bakanlar Kurulu, Türkiye’de 15 yıl önce işlediği “çocuğa cinsel istismar” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve KKTC’de yakalanan Hasan Hüseyin Karaca’nın iade edilmesine karar verdi.

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