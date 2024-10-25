İşte Berova’nın açıklaması:

“Dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantımız iki bölümde gerçekleştirilmiştir.

Birinci bölümde Sn. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında ulusal ve uluslararası son siyasi gelişmelerle, 2025 ekonomisi değerlendirilmiştir.

İkinci bölümde Sn. Başbakanımız Ünal Üstel başkanlığında gerçekleşen toplantıda ise bakanlar kurulunda bulunan önergeler değerlendirilmiş ve toplam 67 önerge geçirilerek resmi gazete de yayınlanmak üzere bakanlar kurulu genel sekreterliğine iletilmiştir.

Geçirilen önergeler arasında inşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği tüzüğü ile inşaat alanlarında ve inşaat işlerinde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği şartları, Avrupa birliği inşaat işlerinde iş sağlığı ve güvenliği tüzüğü ile uyumlu olarak düzenlenmiştir.

Diğer yandan mal ve hizmetlerin etiket tarife ve fiyat listeleri tüzüğünde yer alan elektronik etiket uygulamasını başlatmak ve fiyatların bakanlık tarafından izlenmesini sağlayarak piyasa fiyat denetimini etkin bir şekilde sağlamak amacıyla etiket tarife ve fiyat otomasyon kurulumunun hızlıca yapılabilmesi için yasa gücünde kararname geçirilmiştir.

Maliye bakanlığının Anayasası olarak kabul edilen 41/2019 Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasasının uygulanması esnasında pratikte yaşanan sıkıntıları gidermek adına hazırlanan değişiklik yasa tasarısı da onaylanarak meclise sevk edilmiştir.

Ayrıca vefat edenlerin beyan edilmeyen gelirleri ile vefat ile devreden malların vergilendirilmesi ile ilgili değişiklik yasa tasarısı onaylanmıştır. Bakanlar kurulundan geçen bu önerge, 6 Şubat depreminde vefat eden ailelerin şehit ve görev şehidi sayılmaları nedeniyle, şehit veya görev şehidi, hadise kurbanı olduğu bakanlar kurulu tarafından onaylanmış kişilerin ve ilan edilmiş ailelerin tereke vergisinden muaf tutulmasını içermektedir.

Bundan sonraki süreçte Bakanlar Kurulu toplantılarımızın ertesinde geçirilen önemli kararlar değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır.”