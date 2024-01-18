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Olağanüstü toplantı sonrası açıklama yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.

Elde edilen bilgiye göre toplantıda kurum ve kuruluşların işleyişi ele alınacak.

Hem evinde hem arabasında uyuşturucu bulundu...

Hem evinde hem arabasında uyuşturucu bulundu...

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