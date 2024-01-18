Bakanlar Kurulu, bugün Başbakan Ünal Üstel başkanlığında olağanüstü toplanıyor.
Elde edilen bilgiye göre toplantıda kurum ve kuruluşların işleyişi ele alınacak.
Olağanüstü toplantı sonrası açıklama yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.
Bakanlar Kurulu, bugün Başbakan Ünal Üstel başkanlığında olağanüstü toplanıyor.
Elde edilen bilgiye göre toplantıda kurum ve kuruluşların işleyişi ele alınacak.
Olağanüstü toplantı sonrası açıklama yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.
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