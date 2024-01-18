Bakanlar Kurulu, bugün Başbakan Ünal Üstel başkanlığında olağanüstü toplanıyor.

Hem evinde hem arabasında uyuşturucu bulundu... Hem evinde hem arabasında uyuşturucu bulundu...

Elde edilen bilgiye göre toplantıda kurum ve kuruluşların işleyişi ele alınacak.

Olağanüstü toplantı sonrası açıklama yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.