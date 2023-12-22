Projeye, İçişleri Bakanlığı adına İçişleri Bakanı Dursun Oğuz İskan Müsteşari Kemal Yılmaz ve Sosyal Konut Birimi Müdürü Ercan Beşerler, Salih Köroğlu Ltd. adına ise Gökay Köroğlu imza koydu.

2011 yılında 2 etap şeklinde dağıtılan Balıkesir köyü kırsal kesim arsalarının yaklaşık 12 sonra tüm alt yapıları tamamlanan, 40 konutun da içerisinde bulunduğu kırsal kesim arsalarındaki en büyük sorunlarından biri olan yol sorunu da çözümlenmiş oldu.

İhale bedeli 5 milyon TL

5 milyon TL’lik yol ihalesini kazanan firma Salih Köroğlu LTDn ile imzalanan projenin 1 ay sonra tamamlanması hedefleniyor.

Balıkesir kırsal kesim bölgesinde konutlarını yapmış olan hak sahipleri, 12 yıl sonra, hem alt yapılarının tamamlanmış olması hem de konutlarının tapularını alabilme mutluluğunu yaşayacaklar.

Bu ihalenin sonrasında alt yapısı tamamlanmamış farklı farklı bölgelerdeki kırsal kesim arsalarının alt yapı ihaleleri tek tek tamamlama arzusunda olduklarını dile getiren Sosyal Konut Müdürlüğü Konut Edindirme Birimi, hedefin, 2024 yılı içerisinde alt yapı eksikliği bulunan ve özellikle üzerlerinde konut yapılmış kırsal kesim bölgelerindeki arsalardaki alt yapıların yüzde yetmişinin tamamlanması yönünde olduğu açıklandı.

