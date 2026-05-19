Birleşmiş Milletler Dünya Şehircilik Forumu’nun (World Urban Forum-WUF) 13’üncü oturumu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de başladı.

“Dünyayı Barındırmak: Güvenli ve Dirençli Şehirler ve Topluluklar” temasıyla 17-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen forumda şehirleşme, sürdürülebilir kent gelişimi ve küresel şehircilik politikaları ele alınıyor.

İŞAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Başkanı İlhami Bilgen, etkinliğin Bakü’de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projeye katkı koyan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

KKTC temsiliyeti vurgusu

Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği Asbaşkanı Metin Yılgın da forum kapsamında Bakü Olimpiyat Stadyumu bölgesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Sivil toplum kuruluşları toplantılarına katılan Yılgın’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temsiliyetine katkı koyduğu ve Türk’ün Mavi Vatan vizyonunu anlattığı belirtildi.

Temaslarını sürdüren Yılgın’ın, vakti olan herkesi foruma katılmak üzere Bakü’ye davet ettiği ifade edildi.