Açıklamada, özellikle öğrenciler, ev hanımları ve benzeri düzenli geliri olmayan kişiler dâhil olmak üzere tüm gerçek ve/veya tüzel kişilere ait banka hesaplarının farklı kişiler tarafından ve/veya farklı kişiler adına kullandırıldığı ve bu suretle yasa dışı işlemlere aracılık edildiği şüphesiyle gönderilen bildirimlerde, özellikle geçen dönem itibarıyla kayda değer bir artış gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin banka hesaplarını üçüncü kişilere kullandırmamaları ve/veya hesaplarının kullanılmasına müsaade etmemeleri, herhangi bir suça alet olmamaları ve/veya suça iştirak etmemeleri için gerekli dikkat ve özeni göstermeleri gerektiği hususunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu ile Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi bünyesinde, 1/2024 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının

Finansmanının Önlenmesi Yasası’nı yürütmekle sorumlu Mali Bilgi Edinme Birimi (MABEB) tarafından yapılan incelemelerde; hesap sahiplerinin beyan edilen meslek, gelir, yaş grubu ve benzeri profilleriyle uyumlu olmayan çok sayıda havale ve aktarım işleminin gerçekleştirildiği, özellikle öğrenciler, ev hanımları ve benzeri düzenli geliri olmayan kişiler dâhil olmak üzere tüm gerçek ve/veya tüzel kişilere ait hesaplara, hesap sahipleriyle bağlantılı olmadığı değerlendirilen kişiler tarafından transfer edilen tutarların, küçük bir kısmı hesaplarda bırakılmak suretiyle mütemadiyen üçüncü kişilere aktarıldığı görülmektedir.

MABEB tarafından yapılan analizlerde, farklı kişiler tarafından ve/veya farklı kişilerin işlemleri için kullandırılan söz konusu hesapların sahipleri hakkında, yasa dışı işlemlere ve/veya suç gelirlerinin aklanmasına aracılık edilmesi şüphesinin ve/veya suçlamasının ortaya çıkabileceği değerlendirilmektedir.

Dolayısıyla, banka hesaplarının farklı kişiler tarafından ve/veya farklı kişiler adına kullanılmasına rıza gösteren ve yasa dışı faaliyetlere ve/veya suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık eden gerçek veya tüzel kişilerin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi mevzuatı kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yargı yetki sınırları içerisinde adli ve idari yaptırımlara tabi olduklarının herkes tarafından bilinmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu ve MABEB olarak, banka hesaplarının farklı kişiler tarafından ve/veya farklı kişiler adına kullandırılmasının, hesaplarını kullandıran kişiler açısından doğurabileceği riskler ve sakıncalar hakkında farkındalık oluşturulması ve bilgilendirme yapılması gerekliliği hususu kamuoyuna önemle duyurulur.”