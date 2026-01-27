Polis memuru Ozan Özder mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 15 Ocak 2026 tarihinde Narkotik Şube tarafından zanlı J.S'nin Lokmacı sınır kapısından yüklü miktarda uyuşturucu getirdiğine dair bilgi alındığını söyledi. Polis, aynı gün Lokmacı’da pusu görevine başlandığını, zanlının 17.50’de giriş yaptıktan tespit edildiğini, elinde naylon poşette 1 Kilo 490 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 423 hap ve 112 adet yeşil reçeteye tabi Lyrica marka hap bulunarak emare olarak alınıp, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucuyu güneyde Rami isimli bir şahıstan alarak kuzeye geçirdiğini, kuzeyde kendisini yanlarında kurt köpeğiyle bekleyerek iki kişiye uyuşturucuları teslim edeceğini söylediğini aktardı.

Polis, J.S'nin gösterimi ile Lefkoşa’da kurt köpeği ile bekleyen zanlılar Q.E.M.A ve M.R tespit edildiğini kaydetti. Polis, Q.E.M.A ve M.R'nin Lefkoşa’da F.M.F.M ile birlikte yaşadıkları eve giderek, arama yaptıklarını açıkladı. Polis, yapılan aramada yatak odasında 400 miligram hintkeneviri türü madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis, Q.E.M.A'nın ifadesinde uyuşturucuyu 2 gram olarak 2 bin TL karşılığında Lefkoşa’da tanımadığı bir şahıstan aldığını ve bir miktarını içtiğini söylediğini açıkladı.

Polis, J.S'nin yanı sıra 3 zanlının da tutuklandığını belirtti. Polis, J.S'nin ifadesinde 10 Ocak 2026’da da yine 1 Kilo 500 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 440 adet tam, 25 adet yarım mavi renk uyuşturucu madde içerdiğinde inanılan hap ve 112 adet yeşil reçeteye tabi Lyrica marka hapı kuzeye ithal edip, F.M.F.M ve Q.E.M.A'ya verdiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlıların 15 Ocak’tan beri tutuklu olduklarını, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, J.S'nin Güney Kıbrıs’ta yaşadığını, diğer iki zanlının ise KKTC’de öğrenci olduklarını söyledi. Polis, ancak öğrenci olan zanlıların Filistin vatandaşı olduğunu, KKTC’de yasal bağları bulunmadığını kaydetti. Polis, işlenen suçun ciddiyetine vurgu yaparak, zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.