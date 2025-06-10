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Konuyla ilgili Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Barçın, Sağlık Bakanı Dinçyürek’i sert eleştirdi.

Sağlık Bakanlığı’nda gerek ihalelerde gerekse personel yönetiminde uzun süredir ciddi anlamda sıkıntılar yaşandığını dile getiren Barçın, Bakanlığın son gerçekleşen laboratuvar kit ihalesinde usulsüzlük yaptığını savundu.

Barçın, “Sağlık Bakanlığı, ilgili birimler ‘alınacak kit miktarı çok fazla, bu kadarına ihtiyacımız yok’ demesine rağmen 2 milyon 300 bin Euro’luk laboratuvar kiti ihalesine çıktı. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen ile eski Başkanı Ali Özgöçmen bu konuyu gündeme getirdi. İki ismin görev yeri, bu konu gündeme geldikten hemen sonra Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in talimatı ile değiştirildi. Görev yeri değişikliği yasa dışıdır” ifadelerini kullandı.

Barçın: Devlet zarara uğratılıyor

Hemşirelerin kitlerin ihtiyacın çok üzerinde bir rakam olduğunu dile getirdiğini söyleyen Barçın, zamanla bu kitlerin tarihlerinin geçeceğine de değinerek, “Bir ihale var, bakanlık bu yönde uyarılıyor ama buna rağmen devlet zarara uğratılıyor” diye konuştu. “İhtiyaca göre değil, isteğe göre ihale şartnamesi hazırlandığını dile getiren Barçın, bunun nedenini sordu.

“RHA araçla kendi özel işlerini yapıyor”

Barçın konuşmasının devamında Bakan Dinçyürek’i ‘hizmet alımı’ göstererek kendine özel basın danışmanı tutmakla ve kendi özel işleri için araç tahsis etmekle eleştirdi. Barçın, Sağlık Bakanlığı’nda işe gitmeden maaş alanlar olduğunu da savundu.