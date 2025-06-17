-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, Meclis’te yaptığı konuşmada Maliye Bakanlığı’nı eleştirdi, Maliye Bakanlığının arazileri Anayasaya aykırı bir şekilde yandaşlarına peşkeş çektiğini iddia etti.

Arazi tahsislerinde ‘kamu yararı’ ifadesi kullanıldığını savunan Barçın, Maliye Bakanlığı’nın 30 tane araziyi ‘kamu yararı’ diyerek UBP’li şahıslara tahsis ettiğini savundu.

Berova: İmzamı atmak suretiyle sözleşme yapılmamıştır

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Barçın’ı yanıtladı. Maliye Bakanı Özdemir Berova, imzamı atmak suretiyle sözleşme yapılmamıştır diyerek, “Sayın Devrim Barçın, 30 adet mal devrinden bahsetti. Eminim ki kendi saydı ve 30 tanenin doğru olduğunu bende varsayıyorum. Sayın Barçın’ın bahsettiği bu arazilerle ilgili kiralama açısından ilk 10 yıla kadar olan yetki Maliye Bakanlığı’ndadır. Bir tanesinde bile imzamı atmak sureti ile herhangi bir sözleşme yapılmamıştır. Sayın Barçın’ın resmi gazeteden okuduğu karar haricinde de herhangi bir sözleşme de yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Berova: 25 Milyon TL’lik aktarım yaptık

Resmi Gazete’de bahsi geçen arazi tahsisi ile ilgili de detaylar veren Berova, şunları kaydetti:

“Maliye Bakanlığı kendisine gelen ve kendi uhdesinde bulunan malların kira takdir komisyonu tarafından kiralanmasının yapılması ve kira rayiç bedellerinin belirlenmesinden sonra bu arazileri kiralayabilme yetkisine sahiptir. Arazi devredilirken Bakanlar Kurulu kararında kamu yararından bahsedilir. 6 Şubat depremi gerçekten Kıbrıs Türk halkı arasında çok derin üzüntüler bırakan bir olaylar silsilesine yol açmıştır ve bunun akabinde hepimizin ortak tavrı ile birtakım kararlar üretilmiştir. Bunlardan biri de Şampiyon Meleklerimizin davasında mahkemenin celselerine devam edebilmesi adına 25 milyon TL’lik bir teminata ihtiyaç duyulmuştur. Kamu maliyesi olarak biz bu teminat yatırılmak üzere aktarım yaptık. Bu dönem içerisinde bir okul yapılabilmesi amacıyla hızlı bir karar alınması da gerekiyordu ve bu kararın alınabilmesi için bazı engellerin aşılması adına da çalışmalar yapıldı, sözler verildi. Bu vesile ile bu ilgili arazi de ilgili kişinin oradan çıkmasıyla birlikte kendisine mağduriyet yaratılmayacağı ifade edildi. Buna bağlı olarak da kamu yararı meselesi kararda olmasından dolayı konu Bakanlar Kurulunun gündemine geldi ve Bakanlar Kurulu kararı ile bu kiralama işlemi yapıldı.”

Barçın bunun üzerine tekrar söz olarak Maliye Bakanlığı’nın sözleşme yapma yetkisi olmadığını söyledi, Maliye Bakanlığı’nın da hükümetin de töhmet altında olduğunu kaydetti.