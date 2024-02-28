Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir’in Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile birlikte Ankara’da ne aradığını sordu.

CTP’li vekil Barçın’ın açıklaması şöyle:

"Zorlu Töre Konferans vermek üzere Ankara ve Kırşehir'e gidiyor ama ne hikmettir ki onu ANKARA'DA, KKTC İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANI karşılıyor ve tüm programlarına eşlik ediyor, Kurum Başkanı sıfatı ile konferanslarda anons ediliyor bu da Meclis sayfasında video olarak paylaşılıyor.

Hangi sıfat ile bunu yapıyor?

İstatistik Kurumu ile ilgili güvensizlikler orta iken, veriler üretilmezken Kurum Başkanı, Zorlu Töre ile konferanslarda ne arıyor?

Hangi sıfat ve hangi görev ile orda bulunuyor.

UBP'nin ülke yönetimini getirdiği durum bu işte ama az kaldı, kokuttukları bu sistem ile birlikte mahalleye gidecekler."