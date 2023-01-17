Başbakan Üstel'İn açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir saat süren çok verimli ve samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Çok önemli adımların atılması noktasında önemli kararlar ürettik. Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi noktasında Türkiye’nin tam desteğini almış durumdayız.

Adımları en kısa sürede atmaya başlıyoruz. Gençlerin ihtiyacı olan sosyal konutlar ile ilgili tam destek aldık. Çok kısa sürede başlatacağımız sosyal konut projeleri ile gençlerimizi ev sahibi yapmaya başlıyoruz. KKTC’de yaşayan ve Türkiye vatandaşlığı bulunan kişilerin Türkiye’deki sağlık sisteminden yararlanması için çalışmaları başlatıyoruz. Hem Cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay’a hem de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Biz hükümet olarak ülkemiz gerek ekonomik gerekse fiziki ihtiyaçlarını karşılamak ve halkımızı daha refah bir ülkede yaşatmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yıllardır gündemde olan reformları cesaret ve kararlılıkla gerçekleştirmek için gerekli adımları attık, atmaya devam ediyoruz. Bu sürece Türkiye’nin desteği hep yanımızda olmuştur. İhtiyaç duyduğumuz her anda Türkiye elindeki imkanları seferber ederek tüm projelere destek vermektedir.

Ekonomi, enerji, eğitim, sağlık ve ulaştırma alanlarında projelerimiz hızla devam ediyor. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde hastane, havalimanı, limanlarla ilgili yenileme projelerimizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Sıkıntıları birer birer aşmaya devam ediyoruz. Türkiyemizden aldığımız destek ile projeleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugün büyük projeleri bir kez daha ele alma fırsatı bulduk. Bu projeleri de en kısa sürede hayata geçireceğiz. Kıbrıs konusundaki vizyonumuza Türkiye’nin desteğini görmekten dolayı mutluluğumuzu bildirmek istiyoruz.