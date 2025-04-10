Üstel, Yılmaz'la görüşerek açıklamalarda bulundu.

Başbakan Ünal Üstel şunları söyledi:

Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kıymetli heyeti ve değerli basın mensupları;

Sizleri adamızda görmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirterek sözlerime başlamak istiyorum.

Değerli basın mensupları;

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla, yalnızca iki hafta önce Ankara’da buluştuk. Çeyrek asır sonra hazırladığımız 5 yıllık kalkınma planı doğrultusunda, tam 21 milyar TL’lik yeni İktisadi ve Mali İş Birliği Antlaşmasını imzaladık.

Bu antlaşmayla sağlanan kaynak sayesinde, ülkemizin refahını yükseltecek, halkımızın uzun süredir beklediği projeleri birer birer hayata geçireceğiz.

Bu yıl, özellikle sağlık alanında çok önemli adımlar atıyoruz.

Lefkoşa’da yeni bir hastanenin inşasına başlıyoruz.

Girne Hastanesi’ni ise bu yıl halkımızın hizmetine sunacağız.

Ulaştırma alanında da büyük projelerimizi tamamlıyoruz.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu,

Karpaz Yolu,

Çatalköy-Girne Yolu

ve Değirmenlik-Girne Dağ Yolu, bu yıl sonlanacak hedef projelerimiz arasında.

Bugün, Yeni Yüksek Mahkeme Binamızın temelini hep birlikte atıyoruz.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Binası ve Yeni Meclis Binamız da çok yakında hizmete girecek.

Bu iki anıtsal yapı, devletimizin kökleştiğini simgeleyen güçlü adımlar olacak.

Değerli basın mensupları;

Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik, sarsılmaz bir temel üzerinde güçleniyor.

Karşılıklı saygı, sevgi ve iş birliğiyle yürüyen ilişkilerimiz, bize büyük bir sinerji kazandırıyor.

Bu sinerji sayesinde, halkımızın refahı artıyor.

Ülkemizin altyapısı güçleniyor.

Yeni yatırımlar, yeni projelerle KKTC büyüyor!

2025 yılı;

Büyük projelerin tamamlandığı, bir yıl olacak!

2025 yılı;

Halkımızın refahının yükseldiği, bir yıl olacak!

2025 yılı;

Ülkemizin kalkınma hamlelerinin hız kazandığı bir yıl olacak!

Bu vesileyle Sayın Cevdet Yılmaz ve değerli heyetine bir kez daha “hoş geldiniz” diyorum.

Türkiye’deki tüm soydaşlarımıza da buradan en içten sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.