Üstel, mesajında toplum lideri ve direnişin öncüsü Dr. Fazıl Küçük’ü, Cumhuriyetin kurucusu ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmetle; gazileri ise minnetle andığını belirtti.

Kıbrıs Türk Halkının, iradesini yok saymaya çalışan zihniyetin tüm baskılarına rağmen varoluş mücadelesi verdiğini, kendi devletini kurup yaşattığını ve bugünlere taşıdığını ifade eden Üstel, “Devletimiz; Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteği, halkımızın kararlılığı ve birlik ruhuyla her geçen yıl daha da güçlenmektedir” dedi.

“Adada iki egemen eşit halk ve iki ayrı devlet bulunmaktadır”

Mesajında Kıbrıs meselesine de değinen Başbakan Üstel, adada iki egemen eşit halk ve iki ayrı devlet bulunduğunun artık açık bir gerçek olduğunu ifade etti. Rum tarafının maksimalist taleplerinin, siyasi eşitliği reddeden tavrının ve adanın zenginliklerini paylaşmaktan uzak yaklaşımının federal çözüm zeminini tamamen ortadan kaldırdığını söyledi.

Bu nedenle Türkiye ile birlikte ortaya konan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devlet vizyonunun, Kıbrıs Türk Halkının geleceğe güvenle yürüyebilmesinin tek gerçekçi yolu olduğunu belirten Üstel, bu vizyonun artık sadece Kıbrıs Türk tarafının değil, Türk dünyasının da ortak yaklaşımı haline geldiğini vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iki devletli çözüme verdiği güçlü destek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır tekrarladığı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın” çağrısı ve Türk Devletleri Teşkilatı’nda tam üyeliğe giden sürecin bu ortak aklın somut göstergeleri olduğunu belirtti.

“Ekonomik, sosyal ve altyapısal dönüşüm kararlılıkla sürüyor”

Üstel, hükümetin ülkenin ekonomik, sosyal ve altyapısal dönüşümünü aynı kararlılıkla sürdürdüğünü aktararak, ulaştırmadan sağlığa, eğitimden tarıma, turizmden sosyal politikalara kadar pek çok alanda büyük eserlere imza atmaya devam ettiklerini kaydetti.

Halkın yaşam kalitesini yükseltmek, refah seviyesini artırmak ve devletin kurumsal yapısını daha güçlü hâle getirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Başbakan, yıllardır hayata geçirilemeyen birçok reformun başlatılmasını ve yarım kalan projelerin tek tek tamamlanmasını, ülkeyi yeni bir geleceğe hazırlayan kararlı duruşun göstergesi olarak nitelendirdi.

“Çünkü biliyoruz ki: Güçlü bir devlet, güçlü bir Cumhuriyet demektir” diyen Üstel, ülkeyi daha ileriye taşımak için çıktıkları yolda geri adım atmayacaklarını, başarısızlığın sözlüklerinde yer almadığını vurguladı.

Halkın iradesiyle alınan 2027’ye kadar olan görev ve sorumluluğu kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Üstel, 2026 yılını büyük projelerin tamamlandığı bir yıl olarak tarihe geçireceklerini ifade etti.

Mesajını, “Bu duygularla, Cumhuriyetimizin 42’nci yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Kıbrıs Türk Halkının bir devleti vardır. Kıbrıs Türk Halkının bir Cumhuriyeti vardır” sözleriyle tamamladı.