Başbakan Ünal Üstel'in paylaşımı şöyle:

"AKSA Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü’nü elde ettiği tarihi başarıdan dolayı yürekten tebrik ediyorum.

74 yıllık hasreti sona erdirerek kulüp tarihine geçen bu büyük başarıda emeği bulunan yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları ve büyük Gençlik Gücü camiasını kutluyorum.

Sahada ortaya koydukları mücadele, inanç ve takım ruhu; gençlerimize de ilham verecek önemli bir başarı hikayesidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporuna değer katan tüm kulüplerimize ve spor emekçilerimize teşekkür ediyor, Gençlik Gücü’ne yeni sezonda da başarılar diliyorum."