Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Başbakan Üstel, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in seçim zaferini yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki; Sayın Aliyev'in 5. kez kazandığı bu tartışılmaz seçim zaferi, Azerbaycan'ın istikrarlı yükselişini sürdürmesinin yanında, bölge barışına, Türk Dünyası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Azerbaycan ilişkilerinin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Özgür Karabağ'a da sandıkların kurulduğu bu anlamlı seçimde, sandık başlarına giderek, iradesini ortaya koyan ve Azerbaycan demokrasisine sahip çıkan tüm Azerbaycan'lı kardeşlerimizi de yürekten tebrik ediyor, onları en kalbi duygularımla selamlıyorum."