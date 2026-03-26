Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, ziyarette basın sektöründe yaşanan sorunlar ele alındı.

Başbakan Ünal Üstel, Akar’ın ilettiği sorunları dikkate aldığını belirterek, Maliye Bakanı ile konuyla ilgili görüşme yapacağını söyledi.

Üstel, gazetelerin adanın her noktasına ulaştırılması ve uydu yayınlarının devamına yönelik gerekli çalışmaların yapılması için girişim başlatacağını da vurguladı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar da, artan akaryakıt fiyatlarının gazete dağıtımını ciddi şekilde etkilediğini belirtti.

Dağıtımların aksadığını ve mevcut durumun sürdürülemez olduğunu ifade ede Akar, sektörün destek ihtiyacına dikkat çekti.

Uydudan yayın yapan yerel televizyon kanallarının sorunlarına da değinen Akar, özellikle Türksat uydu ücretlerinin devlet tarafından ödenen yüzde 25’lik kısmının bir süredir ödenmediğini ve bunun yerel televizyonları zor duruma soktuğunu kaydetti.

Açıklamada, görüşme sırasında ayrıca gündemde olan Ceza Yasası'nın da ele alındığı ifade edildi.