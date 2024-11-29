Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı tarafından Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında hazırlanan “Kıbrıs Barış Harekatının 50 Yılı Fotoğraf Sergisi”nin açılışına katılan Başbakan Üstel’e, açılışta, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak eşlik etti.

Başbakan Üstel, açılışta yaptığı konuşmada, serginin düzenlenmesinden dolayı Yaşar Güler, Mehmet Nuri Ersoy ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kıbrıs Türk halkının büyük bir varoluş mücadelesi verdiğini ifade eden Üstel, varoluş mücadelesinin Kıbrıs Türk halkının her zaman güvendiği ve etle tırnak gibi olduğu Anavatan Türkiye ile birlikte verildiğini kaydetti.

Başbakan Üstel, her türlü baskı ve ekonomik ambargoya rağmen Kıbrıs Türkü’nün Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içerisinde varoluş mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı.

Bugün İsrail Filistin savaşının devam ettiğine dikkati çeken Üstel, “Bir yılını aşan bu savaşta bombalar her gün yağıyor. Çoluk çocuk 45 bine yakın insan ölüyor. Hala daha BM sessiz bakıyor, Güvenlik Konseyi seyrediyor, AB seyrediyor, bir tek ses çıkaran yine Türkiye. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her platformda dünyaya çağrı yapıyor. Ama baktığımız zaman devam eden harp oradaki insanları birer birer yok edene kadar devam edeceğe benziyor” dedi.

Aynı zulmü, işkenceyi, ambargoyu, soykırımı Kıbrıs Türk halkının da yaşadığını anımsatan Üstel, “Bize bunlar uzak değil, yine BM seyretti, Güvenlik Konseyi seyretti ve bütün bunlara rağmen problemli olan bir yeri AB bünyesine aldı ve hala daha seyrediyor” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün Filistin'den bir farkının olduğuna dikkati çeken Üstel, Kıbrıs Türkü’nün yanında her zaman Türkiye olduğunu vurguladı.

Üstel, “Bizim Anavatanımız Türkiye vardı, bizim Türk askeri, komutanlarımız vardı. Mehmetçiğimiz vardı. Her platformda imdadımıza yetiştiler, bizimle birlikte hareket ettiler, bütün zulümlere karşı 20 Temmuz 1974 Barış Harekatıyla Kıbrıs Türkü özgürlüğüne kavuştu. Barış Harekatıyla sadece Kıbrıslı Türkler değil Kıbrıslı Rumlar da özgürlüğüne kavuştu. Türkiye Cumhuriyeti Rum tarafına da barış getirdi” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurul toplantılarındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çağrısını hatırlatan Üstel, “KKTC’yi tanıyın çağrısının hemen akabinde TDT’ye gözlemci üye olduk ve hedefimiz tam üyelik ve bu uğurda yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başbakan Üstel, konuşmasının ardından Türkiye Milli Savunma Bakanı Güler, Kültür Turizm Bakanı Ersoy ve komutanlar ile sergiyi gezdi. Başbakan Üstel, bandonun söylediği Kıbrıs şarkılarına da eşlik etti.