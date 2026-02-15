Başbakan Ünal Üstel, İskele bölgesinde yer alan Zehra Çırakoğlu Civisil Stadı ile Şehit Eren Bülbül Stadı’nda incelemelerde bulunarak açıklamalarda bulundu.

İskele ziyaretinde yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Üstel, spor yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“20 Yıllık Sorunları Çözerek İlerliyoruz”

Açıklamasında “İstikrar sürüyor, spor projeleri de tamamlanıyor” ifadelerini kullanan Üstel, 20 yıldır biriken sorunların ve yarım kalan projelerin tek tek çözüldüğünü belirtti.

Civisil Stadı’nın altyapısı, zemini ve donanımıyla adeta baştan yaratıldığını kaydeden Üstel, gençlere ve sporseverlere yepyeni bir spor sahası kazandırıldığını söyledi. Şehit Eren Bülbül Stadı’nın ise çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirildiğini ifade etti.

Gençlerin modern ve güvenli spor alanlarında faaliyet göstermesinin bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Üstel, yapılan yatırımlarla İskele’de 20 yıllık saha sorununun çözüldüğünü dile getirdi.

Üstel, spor yatırımlarının yalnızca İskele ile sınırlı olmadığını, adanın her köşesinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Özetle, istikrar sürüyor, sporun da yüzü gülüyor” dedi.

Gençlere Yönelik Projeler ve Kredi Paketleri

Son dört yıllık süreçte spor yatırımlarının yanı sıra gençlere yönelik çok sayıda projenin hayata geçirildiğini belirten Üstel, gençlerin ev sahibi olabilmesi, iş kurabilmesi ve yatırım yapabilecek arsalara erişebilmesi için tarihi kredi paketlerinin devreye konulduğunu söyledi.

Gençlere yalnızca söz verilmediğini, aynı zamanda imkan sunulduğunu ifade eden Üstel, “Kapı açtık, yol açtık” dedi.

Eğitimde Tarihi Seferberlik

Eğitim alanında da Cumhuriyet tarihinin en büyük seferberliğinin başlatıldığını belirten Üstel, okul yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. En büyük okul yenileme ve güçlendirme projelerinin bu dönemde başlatıldığını ve devam ettiğini söyleyen Üstel, çocukların ve gençlerin güvenli okullarda eğitim alması için gereken her adımın atıldığını ifade etti.

Projelerin yarım bırakılmadığını vurgulayan Üstel, siyasi istikrar sayesinde yatırımların tamamlandığını belirtti.

Spor Bütçesi 1 Milyar TL’nin Üzerine Çıkıyor

Spor yatırımlarında tarihi bir dönüşüm yaşandığını belirten Üstel, göreve geldiklerinde yaklaşık 30 milyon TL civarında olan spor bütçesinin bu yıl 1 milyar TL’nin üzerine çıkarılacağını açıkladı.

Hükümet döneminde tesisleşmede en güçlü dönemin yaşandığını söyleyen Üstel, yeni sahalar, yeni kapalı salonlar ve modern altyapıların birer birer hayata geçirildiğini ifade etti.

Lefkoşa’ya yeni bir kapalı spor salonu ile modern bir stadyum projesinin de başlatılacağını duyuran Üstel, yatırımların kararlılıkla süreceğini belirtti.

Türkiye’ye Teşekkür

Projelerin bir kısmının Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan mali iş birliği protokolleri kapsamında hayata geçirildiğini belirten Üstel, yatırımlara destek veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Lefkoşa Büyükelçiliği’ne ve KEİ Ofisi’ne teşekkür etti.

Başbakan Üstel, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Biz hiçbir sorunu halı altına süpürmüyoruz. Yarım kalanı yarım bırakmıyoruz. Başladığımızı da bitiriyoruz. Mazeret değil çare üretiyoruz. Kaynak buluyoruz, kaynak yaratıyoruz.

Amacımız nettir: Gençlerimizi daha güçlü, daha donanımlı, daha umutlu bir geleceğe taşımak.

İstikrarla yola devam ediyoruz. İstikrar sürüyor, sporun yüzü gülüyor. İstikrar sürüyor, yatırımlar tamamlanıyor.”

Üstel, Zehra Çırakoğlu Civisil Stadı ile Şehit Eren Bülbül Stadı’nın İskele’ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını dileyerek, gençlerin yanında olmaya ve onların geleceğine yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.