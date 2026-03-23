Üstel yayımladığı mesajda eski Ulusal Birlik Partisi (UBP) genel başkanlarından Örek’in ülkenin yetiştirdiği değerli hukukçulardan, Kıbrıs Türk siyasetinin önemli isimlerinden biri olduğunu kaydetti.

Üstel, milli mücadele yıllarında ve devletin kuruluşunda aktif rol üstlenen Osman Örek’in hukukçu kimliğiyle Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası ile kuruluş anlaşmalarının hazırlanma sürecinde Londra Komitesi’nde Türk toplumu heyeti başkanlığı görevini yürüttüğünü, Kıbrıs Cumhuriyeti kabinesinde üç Türk bakandan biri olarak görev aldığını anımsattı.

Başbakan Üstel, mesajında “Merhum Başbakanımız ve eski Genel Başkanımız Osman Örek’i aramızdan ayrılışının 27’nci yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyorum” ifadelerine de yer verdi.