Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından altyapı işlemleri, otomatik sulama sistemleri ve çim zemin çalışmaları tamamlanarak yeniden kullanıma açıldı.

Başbakan Ünal Üstel, Kozanköy Stadı'nın açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Başbakan Üstel, "Kozanköy halkını ve gençlerini yeniden sahalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hükümetimiz verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor ve getirmeye de devam edecektir. Uzun zamandır bazı nedenlerden dolayı hizmet dışı kalan Kozanköy Stadı'nın yeniden hizmete açılması da bu sözlerden birisiydi. Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi'nin ortak yürüttüğü çalışma sonucunda stadımızı gençlerimizin çok daha çağdaş ve iyi koşullarda spor yapmasına uygun bir hale getirerek, yeniden bölgemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hükümetimiz ülke gençliğine ve sporuna yatırım yapmaya devam edecektir" dedi.