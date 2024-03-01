Başbakan Ünal Üstel, 3. Antalya Diploması Forumu’ndan bir paylaşım yaparak, “TC ve KKTC devleti yeni Kıbrıs politikasının dimdik arkasındadır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel’in paylaşımı şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Dünya liderleri ve üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen 3.Antalya Diploması Formu'na katıldık.

147 ülkeden 19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500'e yakın katılımcı iştirakiyle Antalya'da başlayan forumda, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın yaptığı konuşmalar dünyaya ders olacak nitelikteydi. Özelikle

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs açılımı konusunda yaptığı 'egemen eşitlik' vurgusu TC ile KKTC'nin dış politikada tam bir uyum içerisinde olduğunu net olarak ortaya koymuştur. TC ve KKTC devleti yeni Kıbrıs politikasının dimdik arkasındadır.”