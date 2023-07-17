Başbakan Ünal Üstel bu sabah Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele istişarelerini gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyaret gerçekleştiren TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'i başbakanlıkta kabul etti.

Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında düzensiz göçle mücadele alanında yürütülen ortak çalışmalar ele alındı, ülke güvenliği adına hayata geçirilmesi gereken tedbirler konusunda fikir birliğine varıldı.

Başbakan Ünal Üstel, görüşmede yaptığı konuşmada düzensiz göçün tüm dünyanın mücadele ettiği bir konu olduğuna işaret ederek, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin, birlik ve beraberlik içinde adanın güvenliği adına yürüttüğü çalışmaların önemini vurgulayarak, "Ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda ele ele çalışmaya ve gerekli tüm adımları birlikte atmaya devam edeceğiz” dedi.



Başbakan Ünal Üstel ziyaretlerinden dolayı, Sayın Yasin Ekrem Serin'e ve heyetine teşekkürlerini de sundu.