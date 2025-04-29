Başbakan Ünal Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin sadece diplomatik boyutta değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Kardeşliğimiz sarsılmazdır, sevgimiz sonsuzdur, birliğimiz yıkılmazdır.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel yaptığı değerlendirmede, “İlişkilerimiz; ortak tarihimizin, dilimizin, kültürümüzün ve güçlü köklerimizin üzerinde yükselen, sarsılmaz bir kardeşlik ilişkisidir. Bu bağ, geçmişten bugüne bir miras olduğu kadar, ortak geleceğimizin de teminatıdır.” ifadelerini kullandı.

Tarih boyunca bu kardeşlikten rahatsızlık duyanlar olduğunu belirten Üstel, “Kıbrıs Türk halkı, adada 500 yıla yakın bir süredir kimliğine, kültürüne ve Türklüğüne kararlılıkla sahip çıkmıştır. Anadolu ile kurduğu gönül bağlarını ve anavatan sevgisini de asırlardır yüreğinde taşımaktadır. Birilerinin bu ilişkileri bozmasına asla izin vermeyeceğiz.” dedi. Üstel, “Kardeşliğimiz sarsılmazdır, sevgimiz sonsuzdur, birliğimiz yıkılmazdır.” vurgusu yaptı.

Üstel, hükümetin hayata geçirdiği projeleri şu şekilde sıraladı:

“Girne Hastanesi tamamlanma aşamasına geldi. Güzelyurt Hastanesi bu yıl halkın hizmetine sunulacak. İhtiyaç duyulan bölgelerde yeni sağlık merkezleri ve hastane projelerimiz var. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu kapsamındaki Yonca Kavşağı 5 ayda tamamlanarak hizmete açılıyor. Girne-Alsancak-Lapta-Çamlıbel yolunun bir kısmı tamamlandı, yeni bölümler için çalışmalar sürüyor. Girne-Çatalköy-Değirmenlik yolu projesi bu yıl bitirilecek. Karpaz yolu projesi devam ediyor. Buna ek olarak, Güzelyurt Kutlu Adalı Bulvarı’nın genişletilmesi, İskele-Boğaz yolunun eksik kalan kısmının tamamlanması ve Lefkoşa-Boğaz yolunun yenilenmesi de yeni ulaştırma projeleri arasında yer alıyor.”

Yeni sosyal konut yatırımları

Başbakan Üstel, gençlerin konut ihtiyacına yönelik sosyal konut projeleri hakkında da bilgi vererek, “Güzelyurt’ta başlattığımız sosyal konut projelerine yenilerini ekliyoruz. Ada genelinde yüzlerce sosyal konut inşa ederek gençlerimizin geleceğine doğrudan katkı sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Güçlü bir irade ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Üstel, 12 Mayıs’ta görevde üçüncü yıla gireceklerine dikkat çekti, halkın ihtiyaç duyduğu büyük projeleri hayata geçirerek, 2027 hedefine emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

TEKNOFEST’e davet

Üstel, halka çağrıda bulunarak, “Dünyaya damgasını vuran TEKNOFEST, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da 3 Mayıs’ta bizlerle birlikte olacak. Tüm halkımızı, özellikle gençlerimizi bu muhteşem organizasyona katılmaya davet ediyorum.” dedi. Üstel, aynı tarihlerde, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının da açılacağını belirterek, “Bu iki eser egemenliğimizin ve kararlılığımızın somut simgeleri olacaktır.” dedi.

Başbakan Üstel, açıklamasının sonunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.