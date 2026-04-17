Görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki stratejik ve ekonomik iş birlikleri başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Kıbrıs meselesine ilişkin olarak, KKTC ile Türkiye arasındaki ortak duruş bir kez daha vurgulanırken; Kıbrıs Türk halkının haklı davasında, Anavatan Türkiye ile omuz omuza yürütülen mücadelenin diplomasi alanında da kararlılıkla sürdürüleceği teyit edildi.

Doğu Akdeniz’de artan gerilimler ve Rum tarafının izlediği politikaların Ada’daki hassas dengeleri riske attığı bir dönemde, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve istikrarı için gerekli tüm adımların atılacağı ifade edildi.

Başbakan Üstel, görüşmede ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın forumun açılışında dile getirdiği “Adada iki halk ve iki devlet olduğu gerçeği artık kabul edilmelidir” yönündeki değerlendirmelerine atıfta bulunarak, Türkiye ile yürütülen milli davada aynı çizgide kararlılıkla ilerlenmeye devam edildiğinin altını çizdi.

Görüşmeye, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan da katıldı.