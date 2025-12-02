3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Engelleri değil, imkanları büyüteceğiz ve hiç kimseyi geride bırakmayacağız” ifadelerine yer veren Başbakan Üstel, bu alandaki dayanışmanın güçlenmesini ve toplumsal bilincin büyütülmesini de temenni etti.

3 Aralık’ın toplumun tüm kesimlerini kapsayan, insan onuruna yaraşır bir yaşamın tesisi için hatırlatıcı ve yol gösterici olduğunu kaydeden Üstel, “En büyük hedefimiz, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak adımların kararlılıkla atılmasını ve onların geleceğe umutla bakmasını sağlamaktır” dedi.

Ülkede 6 binin üzerinde özel gereksinimli birey olduğunu da kaydeden Ünal Üstel, bu bireylerin hayat standartlarının yükseltilmesinin, hizmetlere erişimin kolaylaştırılmasının ve topluma tam katılımlarının sağlanmasının hükümetin temel öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Engellerin birlikte aşılabileceğine, her bireyin toplumun tam ve eşit bir parçası olduğuna dikkat çeken Başbakan Üstel, mesajında şunları da kaydetti:

“Özel gereksinimli vatandaşlarımızın karşılaştıkları güçlükler; ailelerini, yakın çevrelerini ve bütün toplumu etkileyen ortak bir sorumluluktur.Bu anlayışla hükümet olarak sosyal destekleri güçlendiriyor; erişilebilirlik, bakım hizmetleri, eğitim ve istihdam alanlarında engelleri ortadan kaldıracak adımları kararlılıkla atıyoruz.Engelli vatandaşlarımızın sosyal yardım ve maaşlarına yönelik destekler bu dönemde kademeli olarak artırılmıştır.Bunun yanında sosyal hizmet altyapısının güçlendirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve hak temelli politikaların yaygınlaştırılması doğrultusundaki çalışmalarımız da devam etmektedir.Hükümetimiz döneminde, uzun yıllar sonra gerçekleştirilen engelli istihdamları bu kararlılığımızın somut göstergelerindendir.”

Devletin, yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörle birlikte ortaya koyduğu iradenin ortak olduğunu kaydederek, “Engelleri değil, imkanları büyüteceğiz ve hiç kimseyi geride bırakmayacağız” diyen Başbakan Üstel, mesajında şunları da ifade etti:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde tüm özel gereksinimli kardeşlerimize sağlık, huzur ve güven dolu bir yaşam diliyor; toplumumuzdaki dayanışma kültürünün daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Engelsiz bir gelecek için kararlıyız ve geleceğe doğru tüm adımları birlikte atmaya devam ediyoruz.”